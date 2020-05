Cast Pretty Little Liars kondigt ‘intieme’ reünie aan

Vanaf 21.00 uur Nederlandse tijd kunnen fans een uur lang vragen afvuren op Lucy Hale (Aria), Ashley Benson (Hanna), Troian Bellisario (Tyler), Shay Mitchell (Emily) Sasha Pieterse (Alison), Ian Harding (Ezra) en Tyler Blackburn (Calib). ,,We kletsen over alles wat met PLL te maken heeft voor FeedingAmerica, die geweldig werk doet tijdens de huidige crisis’’, laat actrice Mitchell weten.

Pretty Little Liars werd vanaf 2010 zeven seizoenen lang uitgezonden in Amerika en was op Netflix te zien. Vorige maand haalde de streamingdienst de serie offline. Pretty Little Liars is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Sara Shepard en volgt de levens van vijf vriendinnen in het fictieve stadje Rosewood. Het draait om de verdwijning rond Alison.