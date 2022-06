Castingdirector en X-factor-jurylid Marianne van Wijnkoop (76) overleden

Enkele maanden geleden kreeg Van Wijnkoop te horen dat ze kanker had. In een Amsterdams hospice overleed ze op 76-jarige leeftijd. Samen met Henkjan Smits en Henk Temming vormde Van Wijnkoop de jury van het programma X Factor. Sinds 1992 werkte ze voor de musicalproducties van Joop van den Ende.

Van Wijnkoop werd op 22 december 1945 geboren in Amsterdam. Tijdens haar tijd bij Van den Ende bracht ze als creatief producent onder anderen Danny de Munk en Henk Poort in Les Misérables in, Peter Faber in De Jantjes en Hajo Bruins in Mamma Mia!.

Chantal Janzen

Chantal Janzen en Hans Cornelissen hebben op Instagram een eerbetoon aan Van Wijnkoop geplaatst. ‘Lieve Marianne, in vele opzichten zal je gemist worden’, schrijft theaterproducent Cornelissen, ook namens zijn partner Tom. ‘Je was een heerlijk eigenzinnige en kleurrijke persoonlijkheid. En ‘by far’ decennia lang de beste musical casting director met briljante vondsten. De gesprekken over het vak en gemis van wederzijdse dierbaren, maar ook je uitstapjes met Tom zullen we missen. X Tom & Hans.’

Ook Chantal Janzen, die in de musicalwereld werd ontdekt door Van Wijnkoop, plaatst een foto van haar. ‘Lieve Marianne, dank je wel. Vandaag in Carré doe ik het voor jou’, schrijft ze erbij in haar stories op Instagram.

