Catherine Deneuve leeft zich helemaal uit in drama La Vérité

Rappers Akwasi en Bizzey maken protest­song tegen racisme

17:43 Rappers Akwasi en Bizzey hebben samen een protestnummer gemaakt tegen racisme: Geen Wedstrijd. Bij de track horen twee verschillende videoclips. In de ene is te zien hoe Bizzey en Akwasi tegen de grond worden gewerkt en in bedwang worden gehouden zoals politieagent Derek Chauvin dat in Amerika deed bij George Floyd. In de tweede clip is het andersom. De opbrengst van het nummer komt ten goede aan organisaties die zich inzetten om een einde te maken aan racisme.