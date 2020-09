Catherine Keyl vindt het ‘doodzonde’ dat Dit vindt Nederland stopt: Te weinig tijd gekregen

Dit vindt Nederland, gepresenteerd door Natacha Harlequin, heeft het sinds de eerste uitzending op 31 augustus al moeilijk. Wat hét programma voor ‘de gewone Nederlander’ had moeten worden, en wat al een paar jaar bij Talpa in de pijplijn zat, trapte af met 125.000 kijkers– om daar vervolgens niet meer bovenuit te komen. En dat terwijl de verwachtingen vooraf hooggespannen waren.

,,De concurrentie is natuurlijk ook moordend op dat tijdstip van half 7", zegt Catherine over het besluit van de zender om te stoppen met het programma. ,,Ik vind het heel erg jammer, want het was een mooi experiment. Ik denk nog steeds dat het levensvatbaarheid heeft. Vooral vanwege de interactie met die mensen op de videowall, mensen die betrokken zijn bij de actualiteit. Zo hadden we een keer een prostituee met een klant live in de studio, dat is toch uniek?”

Quote Je kunt niet na twee weken zeggen dat een programma mislukt is, dat is niet reëel Catherine Keyl

Wat Catherine betreft had er hier en daar wel wat gesleuteld kunnen worden om Dit vindt Nederland inhoudelijk beter uit de verf te laten komen. ,,Ik denk dat het korter kan, met minder onderwerpen maar met meer ruimte om die te bespreken. Nu blijft het te strak in het format. Er wordt soms te snel een discussie afgekapt, omdat er nog drie onderwerpen klaarstaan om mee te nemen. Maar dat SBS nu weer wordt weggehoond vind ik niet terecht. Je kunt niet na twee weken zeggen dat een programma mislukt is. Dat is niet reëel. De Wereld Draait Door stond ook niet meteen vanaf het in begin.”

Kijkcijfers

Maar als ervaren televisiemaker kent ze wel het klappen van de zweep. En ook zij ziet de kijkcijfers. ,,Het is een commerciële zender, er moet geld verdiend worden. Ik weet alleen ook hoe iedereen die betrokken is bij dit programma zijn hele ziel en zaligheid erin gelegd heeft en daarom vind ik het doodzonde dat het stopt. Dit programma had echt een kans verdiend.”

Tv-columnist van deze site Angela de Jong voorspelde eerder in haar column over het programma al een voortijdige teloorgang. ,,John de Mol en journalistiek zijn nu eenmaal geen gelukkige combinatie.”

In Dit vindt Nederland wordt dagelijks de mening van ‘gewone Nederlanders’ gepeild naar aanleiding van een aantal stellingen. Bekende opiniemakers gaan hierover met elkaar in discussie. Naast Catherine Keyl komen onder anderen Hugo Borst, Dennis van der Geest, Olcay Gulsen en Wierd Duk aan het woord.

Na de laatste uitzending op 9 oktober keren de spelshows 50/50 en Lingo terug op SBS 6.

