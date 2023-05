Céline Dion annuleert wereldtournee, ook drie Nederlandse shows

‘Het spijt me dat ik jullie allemaal opnieuw moet teleurstellen’, schrijft ze op Instagram. ‘Ik werk heel hard om mijn kracht terug op te bouwen, maar touren kan erg moeilijk zijn, zelfs als je 100% bent. Het is niet eerlijk tegenover jullie om de shows steeds uit te stellen, en ook al breekt het mijn hart, het is het beste dat we nu alles annuleren totdat ik echt klaar ben om weer op het podium te staan. Ik wil dat jullie allemaal weten, ik geef niet op... en ik kan niet wachten om jullie weer te zien!’

Céline Dion wordt al enige tijd geplaagd door gezondheidsproblemen. Toch bracht ze vorige maand na vier jaar een nieuw liedje uit. Ze lanceerde donderdag Love Again, de titelsong van de gelijknamige film die deze maand uitkwam.

Eind vorig jaar werd bekend dat Dion lijdt aan een zeldzame ziekte, het stiff-personsyndroom. Dion heeft last van spasmen en loopt moeilijker dan voorheen. Ook heeft de ziekte effect op haar stembanden. Op Love Again, een ingetogen ballad, zingt ze beheerst en wordt ze vocaal nergens uitgedaagd om het maximale te geven. Door haar ziekte heeft de Canadese meermaals concerten moeten uitstellen of cancellen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: