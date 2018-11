Celstraf geëist tegen zanger Mick Harren

Ook moet Harren van de rechter een werkstraf opgelegd krijgen van 180 uur.

Volgens de aanklager wijst alles erop dat Harren een heel ander wapen heeft ingeleverd dan dat wat hij bij zich had toen hij de 24-jarige zoon van zijn ex-vrouw in een café in Purmerend bedreigde.

De aanklager vroeg de rechtbank de zanger een proeftijd van drie jaar op te leggen. Verder moet Harren een meldplicht krijgen en gedragstherapie volgen, aldus de officier van justitie.

Volgens Bowy (24), de zoon van de zanger, ging het afgelopen juni helemaal fout in etablissement De Stallen in Purmerend toen Mick Harren daar werd geconfronteerd met de 24-jarige Joey: de zoon van zijn ex-vrouw Pascale. ,,Joey gedroeg zich erg agressief. Mick bleef aanvankelijk rustig, maar toen Joey hem te lijf wilde gaan met een stoel of barkruk sloegen bij Mick de stoppen een beetje door. Mick haalde een neppistool uit zijn broekzaken toonde dat aan Joey. Die schrok natuurlijk en ging uit pure pesterij - terwijl er feitelijk weinig aan de hand was - naar het politiebureau om aangifte te doen van bedreiging met een pistool door Mick. Die laatste is vervolgens ook naar het bureau gegaan om te verklaren dat hij niks anders dan een speelgoedpistool droeg’', zei Bowy tegen deze site. ,,Vervolgens werd Mick aangehouden.’’