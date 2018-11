Champignonkweekster Michelle schiet vol

Nu het keuzemoment nadert, slaat de twijfel toe. ,,Allebei hebben ze dingen die heel goed zouden passen‘’, vertrouwt ze de camera van KRO-NCRV toe. Zelfs haar familie (Michelle is de oudste uit een gezin van vijf), die de mannen leerde kennen tijdens een gezellige barbecue, weet het niet. ,,Zij zeggen ook allemaal: Ik weet niet wie ik zou kiezen. Dus dat zegt ook wel wat.‘’



Michelle zit nog dieper in haar emoties als oude liefdestrauma's opspelen. Ze weet niet of Maarten en Ruud het echt menen als ze zeggen dat ze het naar hun zin hebben op de kwekerij. ,,Oh, het is echt verschrikkelijk!‘’, verzucht ze als ze Ruud in de keuken heeft gevraagd of hij zich heeft vermaakt met haar familie. ,,Dan komt al die ellende naar boven en vraag ik me af of hij het echt meent.‘’ Met dikke keel: ,,Het is echt irritant...‘’