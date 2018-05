Chantal doet aan verwaarlozing en Douwe Bobs pijnlijke oorlel

Herman Krebbers, een van Nederlands grootste violisten, overleden

17:44 Herman Krebbers, opgegroeid in Ede, is afgelopen woensdag op 94-jarige leeftijd overleden, meldt het Concertgebouw Orkest. Krebbers was een van de belangrijkste violisten die Nederland gekend heeft. Hij was tientallen jaren concertmeester van het Concertgebouworkest en genoot ook internationale faam.