Chantal geeft pyjamafeestje in Ziggo Dome

Chantal bedacht het feest, omdat haar steeds werd gevraagd of de cameramensen van Chantal blijft slapen eens in haar eigen slaapkamer gingen filmen. Daar was ze wat huiverig voor. ,,En mijn huis is te klein”, vertelde ze vanavond in RTL Boulevard. Ze ziet meer in een slaapfeestje in Ziggo Dome, waarbij ze zelf ook weer op het podium zingt en danst. Net als ze voor haar tv-carrière deed als musicalster.