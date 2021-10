Chantal heeft ’n wild slaapkameridee en Ellemieke wijst critici de deur

Zij krijgen onbeperkte vakantieda­gen: ‘Je werkt op basis van vertrouwen’

8:34 In Nederland krijgen werknemers gemiddeld niet meer dan 20 à 25 vakantiedagen per jaar. Daar het maximale uithalen, vergt ieder jaar wat rekenwerk. Er zijn ook bedrijven die hun personeel onbeperkt vrije dagen geven. Maar hoe ideaal is dat in de praktijk?