Chantal Janzen over ‘pittig’ 2020: ‘Bij verlies, denk aan de liefde die er was’

Voor Chantal (41), die dit jaar te zien was in Oh, wat een jaar! , Chantal komt werken en The Voice of Holland , zijn haar man Marco en hun vijf kinderen haar ‘best six’. Samen met Marco kreeg ze zoons James en Bobby. Zoon Zion en dochters Esmée en Isaa kreeg Marco uit een eerdere relatie.

Volgens Chantal is het het juist nu, in coronatijd, belangrijk dat je je geliefden en dierbaren ‘bij je hebt’. ,,Dan kun je zoveel meer aan. Bij verlies, denk aan de liefde die er was en die je voor altijd bijblijft. Bij tegenslag, onenigheid en verdriet, zoek elkaar op en praat. En bij spijt en het maken van fouten, erken en toon je kwetsbaarheid’’, schrijft ze aan haar 1,6 miljoen volgers.

Dat 2020 een ‘heel pittig jaar’ was, is voor veel mensen een understatement, beseft ze. ,,Ik denk aan iedereen voor wie dit laatste geldt, en stuur jullie alle kracht liefde hoop waardering en respect.’’ Daarbij brengt ze dank uit aan de mensen die naar haar shows keken en persoonlijke verhalen met haar deelden. ,,Dat vond ik zo inspirerend en vermakelijk, vooral in dit rare jaar. Zorg voor, en ben lief voor elkaar. Juist nu. Nog meer nu. Ik wens jullie een mooier beter hoopvoller en vooral gezond nieuw jaar. En naast dit alles proosten we vanavond ook op dat we weer snel mogen knuffelen, kussen, reizen, genieten en zorgelozer kunnen zijn dan dit jaar.’’



In haar Stories komen foto's van de uitreiking van de Televizier-Ster voor beste presentatrice en haar presentatieklus voor het Eurovisie Songfestival voorbij, maar ook haar opvallende outfits die ze in Oh, wat een jaar! droeg. ,,Bob danste er ondanks alles op los. Gelukkig maar’’, schrijft ze over peuter Bobby. ,,En aan James zijn nek mocht ik nog steeds snuffelen. Ga ik volgend jaar ook gewoon weer doen hoor.’’