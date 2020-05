Chantal Janzen presenteert derde seizoen Oh, wat een jaar!

Chantal Janzen is de nieuwe presentatrice van het RTL 4-programma Oh, wat een jaar! Ze vervangt Linda de Mol, die vorig jaar overstapte naar concurrent Talpa. De show mocht ze in tegenstelling tot Ik hou van Holland en Miljoenenjacht niet meenemen.

Naast Chantal is Carlo Boszhard het tweede nieuwe gezicht in het derde seizoen. Hij is de vervanger van Jeroen van Koningsbrugge als een van de teamcaptains. De tweede captain blijft Ruben Nicolai.

,,Ik ben ontzettend blij dat Chantal ‘ja’ heeft gezegd toen ik haar vroeg om Oh, wat een jaar! te presenteren”, reageert RTL-baas Peter van der Vorst. “In dit sterke en vrolijke format komen al haar talenten tot hun recht: presenteren, zingen, dansen en acteren. En dat alles met een gezonde dosis humor en zelfspot. Daarnaast weet ik zeker dat zij in staat is om de enthousiaste captains Ruben en Carlo een beetje in toom houden.”

Chantal noemt het een eer dat ze is gevraagd. ,,Een show waarin mijn liefde voor zang, dans en presenteren samenkomt, is niet alleen een prachtig vooruitzicht, maar ook een logische stap in mijn carrière bij RTL. Ik kan niet wachten om er samen met Ruben en Carlo een geweldig feest van herkenning voor de kijker van te maken.”

Linda de Mol, die Oh, wat een jaar! bedacht, wilde eigenlijk ook deze titel meenemen naar Talpa, maar daar stak de rechter uiteindelijk een stokje voor. ,,Het is goed dat er in dit dossier eindelijk duidelijkheid is”, zei een woordvoerder van RTL hier eerder over. ,,Nu ons standpunt ook door een juridische uitspraak is bekrachtigd, kunnen wij weer overgaan tot de orde van de dag.” De affaire viel Linda rauw op haar dak. ,,Het gekke is dat ze het nu ook willen maken met andere presentatoren. Wie wil dat nu?”, vroeg Linda zich destijds af. ,,Dat voelt gewoon niet fijn.”

De opnames voor het derde seizoen van Oh, wat een jaar! starten deze zomer. De nieuwe reeks moet dit najaar te zien zijn. In de zomer worden nog herhalingen van het tweede seizoen uitgezonden.