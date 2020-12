Chantal Janzen presenteert nieuwe quiz Beat The Champions

In Beat The Champions, gebaseerd op de Britse show Beat The Chasers, krijgen quizliefhebbers de kans om het solo op te nemen tegen vijf ‘superquizzers’. Hoe meer ‘Champions’ de kandidaat durft uit te dagen, hoe hoger het geldbedrag is dat hij of zij kan winnen maar ook hoe groter het risico is om alles te verliezen. Wie deze Champions zijn, wordt later bekendgemaakt.