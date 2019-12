Chantal Janzen schrikt van ‘scheldkanonnades’ na artikel cocaïneverslaving naamgenoot Wendy van Dijk

Het januarinummer van &C , het celebritymagazine dat Chantal in 2017 lanceerde, gaat over maathouden. Er werd een interview aangekondigd met Wendy van Dijk, die zou vertellen over haar drugsverslaving. ‘Ik had vaak het gevoel dat ik niet goed genoeg was. Met cocaïne was dat allemaal in één klap weg’, viel er te lezen. Al snel dachten lezers dat het om presentatrice Wendy van Dijk ging.

Ophef

Chantal legt uit dat de verwarring niet over het januarinummer ontstond, maar over een online nieuwsbericht met daarin een aankondiging van de onderwerpen in het blad. ,,Want daar stond slechts de naam in en het onderwerp. En géén foto van de dame of een zin als ‘let op, het gaat hier om een ONbekend persoon met dezelfde naam’. En dát was waar de ophef over ging: over het nieuwsbericht dat naar de media verstuurd is, omdat daar geen foto bij stond. NIET om het artikel met foto in het magazine zelf. Daar is ook verder niemand boos over en is ook nooit commentaar op geweest vanuit derden.’’



Omdat Chantal niet gediend is van 'scheldkanonnades tegenover anderen’ heeft ze de reactiemogelijkheid op haar instagramaccount uitgeschakeld. ,,Ik hoef geen gelijk te krijgen, want we hebben het als magazine nu eenmaal niet goed gedaan in dat nieuwsbericht. Nobody’s perfect, iedereen maakt fouten, en hiervan hebben we absoluut geleerd. Peace out en liefs.’’