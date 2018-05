Chantal Janzen voelt zich een huismus na geboorte zoontje Bobby

Waylon in luipaard­print­col­bert op podium Eurovisie Songfesti­val

16:22 De Nederlandse delegatie in Eurovisie Songfestivalstad Lissabon heeft de podiumoutfit van Waylon bekendgemaakt. De zanger van Outlaw in 'Em treedt tijdens de tweede voorronde van het liedjesfestijn op in een strakke zwarte broek, donker overhemd plus een colbert met opgeblazen luipaard- of tijgerprint. Het geheel wordt gecompleteerd met cowboylaarzen en natuurlijk een bewerkte gitaar plus hoed.