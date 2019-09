Chantal laat zich niet kisten: ‘Misschien best een goed idee, een facelift’

Wendy van Dijk leek de aanval op haar RTL-concurrent Chantal Janzen te hebben geopend. De SBS-presentatrice deelde via Twitter ‘vind-ik-leuks’ uit aan een aantal snedige tweets over de ‘vreselijke presentatie’ van het televisieprogramma Dancing with the Stars, dat gisteravond na tien jaar afwezigheid terugkeerde op de buis met Chantal Janzen en Tijl Beckand als presentatieduo. SBS kwam vanochtend met een verklaring dat het Twitteraccount van Van Dijk was gehackt. ,,Ik was verbijsterd, dit zou ik zelf natuurlijk nooit doen", stelde Van Dijk in het statement.



Twitteraars verbaasden zich over het gezicht van de Dancing with the Stars-presentatrice. ‘Jeetje, wat is er met het gezicht van Chantal Janzen gebeurd? Mislukte facelift, die wangen zo hoog en botox? Zonde!’ en ‘Presentatie zou gedaan worden door Chantal Janzen, maar ik zie alleen een strakgetrokken gebotoxte blonde doos’. Onder meer die tweets kregen van Van Dijk likes.



Maar Chantal Janzen laat zich niet kisten: vanmiddag reageerde ze op humoristische wijze op de onrust die vanochtend is ontstaan. In haar post maakt ze overigens ook duidelijk dat mensen zich vooral op hun eigen leven moeten focussen. 'Leven en laten leven, liken en laten liken', begint Chantal het berichtje, waar ook een foto bij staat waarop te zien is hoe ze in haar pyjama en met een net wakker-gezicht wordt gefilmd. Ze kan het dan ook niet laten om nog even in te haken op alle botox- en facelift-reacties. 'Misschien toch best een goed idee, een facelift.’