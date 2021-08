Chantal moet plotseling veel huilen en Charly's naaktfoto wordt afgekeurd

Suske en Wiske krijgen eenmalig eigen glossy vol zeldzame verhalen

17 augustus Sinds 1945 stonden Suske en Wiske in talloze kranten en zijn miljoenen stripboeken uitgegeven over hun dolle avonturen. De strip mag zich de langstlopende reeks van de Benelux noemen. Suske en Wiske bestaan inmiddels 75 jaar en dat is het perfecte moment om een eigen glossy uit te brengen.