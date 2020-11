Charles en Camilla zetten reacties op sociale media uit naar aanleiding van The Crown

Het verhaal rondom Charles, Diana en Camilla wordt in The Crown nauwkeurig belicht. Ook de rol van het Britse koningshuis in deze pijnlijke driehoeksverhouding is de afgelopen weken flink onder de loep genomen. Diana zou volgens veel kijkers nooit een eerlijke kans hebben gekregen, maar was zelf te jong en naïef om dat in te zien. Het feit dat prins Charles gepusht werd in een huwelijk, dat hij van meet af aan niet zag zitten, is ook iets wat het koningshuis verweten wordt.