Charlie Chaplin liet de lach en de traan perfect samensmelten

Chaplin de wees

Bij een ‘Chaplin voor dummies’ is kort ingaan op de door bittere armoede gedomineerde jeugdjaren van de Brit – geboren in 1889, gestorven in 1977 – essentieel. Zijn ouders scheidden kort na zijn geboorte en Chaplin was pas 12 toen zijn vader stierf als alcoholist. Zijn moeder kon de zorg voor hem en zijn halfbroers niet meer aan en belandde in een psychiatrische inrichting. Het jochie was daarom veroordeeld tot het weeshuis, waar voldoende eten en drinken geen vanzelfsprekendheid was. In het vaudevilletheater bleef zijn talent voor onder meer pantomime niet onopgemerkt. Als twintiger kreeg hij zijn eerste contract als filmacteur aangeboden. Chaplin werd in rap tempo schathemelrijk, maar armoede bleef een belangrijk thema in het merendeel van zijn 81 films, die steevast opkwamen voor de ‘gewone man’.