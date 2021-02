Charlie en Tanja nemen sneeuwduik en Frank is een stijlgod

Komiek Kevin Hart mist een feestje, organisa­tor eist 324.000 euro schadever­goe­ding

5 februari Kevin Hart (41) kwam in 2018 niet opdagen op een feestje en is daarvoor nu aangeklaagd. De organisator zou van tevoren kosten gemaakt hebben om de komst van de komiek te promoten, maar kreeg het geld dat hij daar instak nooit terug. AIM Hospitality Group LLC is daarom naar de rechter gestapt, meldt The New York Post.