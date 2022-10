Chateau Meiland krijgt een achtste seizoen

Het succesvolle SBS6-programma Chateau Meiland krijgt opnieuw een vervolg. Hoewel de huidige reeks nog op tv is, bevestigt Talpa dat er een achtste seizoen komt. De opnames hiervan beginnen maandag.

Wanneer de volgende reeks op televisie te zien zal zijn, is nog niet bekend. ,,Daar kunnen we nog niets over zeggen”, laat de woordvoerder desgevraagd weten.

In augustus zei Martien Meiland dat hij verwacht dat de realityserie rond zijn familie niet langer zal blijven bestaan dan nog vijf jaar. ,,Als de kijkcijfers instorten, stoppen we. Zolang wij ver boven het miljoen scoren, blijven we doorgaan”, zo zei de voormalig kasteelheer tegen Veronica Superguide.

De cijfers van het huidige seizoen begonnen voorzichtig, met aantallen net onder het miljoen. Maandag keken er 917.000 mensen naar het programma.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de nominaties voor de Televizier-ring, de clash tussen Angela de Jong en Johan Derksen, het statement van Linda de Mol en het schrappen van Het Dorp. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: