Chateau Meiland niet van troon te stoten: bijna 1,3 miljoen kijkers

Fans van de realityserie zaten gisteravond weer met hoge verwachtingen voor de buis: de Meilandjes maakten na iets meer dan twee maanden hun rentree op SBS 6. In het vierde seizoen, dat elke maandag én donderdag te volgen is, krijgen kijkers weer te maken met hysterische taferelen. Deze keer geen volgeboekt kasteel, maar verhuisstress: het gezin keert terug naar Nederland.



Gisteravond beleefde ook De Wereld Draait Door-opvolger De Vooravond zijn première op televisie. De nieuwe NPO 1-talkshow, gepresenteerd door Fidan Ekiz en Renze Klamer, wist 1.045.000 mensen te trekken en werd redelijk positief ontvangen. De eerste aflevering van het nieuwe SBS 6-vooravondprogramma Dit vindt Nederland deed het beduidend minder goed. De show met strafrechtadvocate Natacha Harlequin trok slechts 125.000 toeschouwers.



Het best bekeken programma van de dag was, zoals bijna altijd, het achtuurjournaal op NPO 1 (ruim 2 miljoen kijkers). Los van de nieuwsprogramma’s deden ook Radar (1.052.000) en de Avondetappe (1.089.000) het goed op NPO 1. Talkshow Op1 trok 842.000 kijkers. Concurrent Eva Jinek moest het met iets minder doen: op haar praatprogramma stemden 739.000 mensen af.