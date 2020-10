Chelsea Handler ruziet met ex 50 Cent over Trump

As the World Turns keert eenmalig terug met reünie

21 oktober Het was de langstlopende Amerikaanse serie ooit, maar na 54 seizoenen kwam er in 2010 toch een eind aan: As the World Turns. De populaire soap beleeft binnenkort echter zijn terugkeer. Acteur Trent Dawson maakte namelijk bekend dat er wordt gewerkt aan een reünie.