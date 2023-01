Chicago laat aanklachten wegens seksueel misbruik van R. Kelly vallen

Chicago gaat de Amerikaanse zanger R. Kelly niet vervolgen wegens seksueel misbruik. Dat heeft de openbaar aanklager maandag gezegd. Volgens Kim Foxx belandt de gevallen R&B-ster wegens twee andere veroordelingen al voor tientallen jaren in de cel en is er daarmee voldoende gerechtigheid geschied.

Foxx kwam met die beslissing een dag voor er een hoorzitting plaats zou hebben over de aanklachten wegens seksueel misbruik van vier mensen, van wie er drie minderjarig waren. Ze zei dat ze de rechter dinsdag zou vragen om de aanklachten af te wijzen. Foxx zei dat ze hierover had gesproken met de slachtoffers en prees de vrouwen voor hun “moed die ze nodig hadden om naar voren te komen”.

Foxx, die de vrouwen in 2019 nog had gesmeekt om naar voren te treden zodat ze een aanklacht tegen Kelly kon indienen, erkende dat de beslissing “misschien teleurstellend” is voor de slachtoffers.

Volledig scherm Aanklager Kim Foxx maandag op een persconferentie in Chicago. © AP

“Voldoende gerechtigheid”

,,Meneer Kelly zal vermoedelijk nooit meer uit de gevangenis komen voor de misdaden die hij heeft begaan’', zei ze, verwijzend naar zijn eerdere federale veroordelingen. ,,Hoewel de zaken van vandaag niet langer worden vervolgd, geloven we dat daarmee al voldoende gerechtigheid is geschied.’'

Kelly, geboren als Robert Sylvester Kelly, is in Chicago en New York door federale jury’s veroordeeld voor een reeks misdaden, waaronder kinderpornografie, verlokking, afpersing en sekshandel. Hij zit een gevangenisstraf van 30 jaar uit in de zaak New York en wacht nog op zijn veroordeling op 23 februari in de federale rechtbank van Chicago.

Alleen al op basis van het vonnis in New York komt de 56-jarige pas in aanmerking voor vrijlating als hij rond de 80 is. Tegen beide veroordelingen gaat Kelly overigens in beroep.