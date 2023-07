Chimène van Oosterhout in ziekenhuis door acuut hartfalen: ‘Alle focus op herstel’

Talpa bevestigt opnames Massa is Kassa: ‘Maar geen garantie voor nieuw seizoen’

Talpa heeft donderdagavond bevestigd dat er opnames worden gemaakt voor een nieuw seizoen van realitysoap Massa is Kassa, over horecaondernemer Peter Gillis. Maar het bedrijf beklemtoont dat dit ,,geen garantie is voor een nieuw seizoen. Pas na de uitspraak van de rechter nemen we een beslissing over een mogelijk vervolg van de serie”, zo meldt een woordvoerder.