Chinese filmhit voor Dick Maas: ‘Dit voelt als een lange neus naar Nederland’

‘Aanklach­ten tegen Empire-ac­teur Jussie Smollett ingetrok­ken’

19:37 Alle aanklachten tegen Empire-acteur Jussie Smollett zijn ingetrokken. Dit zegt zijn advocaat vandaag tegen The Hollywood Reporter. Smollett verscheen dinsdag voor de rechter in Chicago tijdens een spoedzitting. Hij had zestien aanklachten aan zijn broek hangen. De acteur werd ervan verdacht twee mannen te hebben betaald om hem aan te vallen, maar de acteur heeft dat altijd ontkend.