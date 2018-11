Chippendales toeren twee weken door Nederland

Met de tournee About Last Night doen de Chippendales naast Amerika, Afrika en Azië, maar liefst zestig Europese steden aan. Ze trekken jaarlijks meer dan twee miljoen bezoekers naar hun shows. In Nederland laten de breedgeschouderde mannen hun ontblote torso’s zien aan theaterbezoeksters in Breda, Almelo, Leiden, Tilburg, Dordrecht, Hoorn, Groningen, Zwolle en Zaandam. De kaartverkoop is reeds gestart via de Nationale Theaterkassa en de theaters.