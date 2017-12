Chris Brown: Dochtertje mag alleen onder toezicht met babyaapje spelen

Entertainmentsite TMZ sprak een woordvoerder van Brown, die benadrukte dat het aapje eigendom is van de ster: ,,Fiji woont bij Chris Brown en zal niet met zijn dochter meegaan als zij naar haar moeder gaat.'' Royalty is het dochtertje van Chris Brown en zijn ex-vriendin, het 34-jarige fotomodel Nia Guzman. ,,Het meisje mag alleen onder streng toezicht van Chris met het aapje spelen'', aldus de woordvoerder.



Chris Brown kocht het aapje, geïnspireerd door Michael Jackson die de chimpansee Bubbles in huis had. Bubbles liep rond in mooie kleding en de King of Pop nam hem regelmatig mee naar optredens. Brown wilde ook een aapje en maakte zijn aankoop vorige week bekend op Instagram. In een filmpje was Fiji, inclusief luiertje, te zien in de armen van Royalty. Hij kreeg meteen een golf aan kritiek over zich heen. 'Dit schattige dier is weggehaald bij haar moeder, die veel beter voor haar kan zorgen dan jullie. Houd hier alsjeblieft mee op', klonk het, en 'Idioot, dit is pure dierenmishandeling.'