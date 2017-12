Chris Brown koopt baby-aapje voor dochter: 'Dit is dierenmishandeling'

,,Is dit jouw baby?", vraagt Chris aan zijn dochtertje. ,,Ze wordt echt een stuk groter dan dat jij bent, jullie hebben nu al een even groot hoofd", klonk het in de video.



De zanger heeft ruim 41 miljoen volgers en kreeg al snel na zijn post een aantal behoorlijk woedende reacties op zijn cadeau. 'Dit schattige dier is weggehaald bij haar moeder, die veel beter voor haar kan zorgen dan jullie. Houd hier alsjeblieft mee op', 'Jij denkt dat je je kind het goede voorbeeld geeft? Idioot!' en 'Dit is pure dierenmishandeling!', aldus gefrustreerde mensen.



De boze reacties bleven binnenstromen. De RSPCA, de Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, reageerde ook: 'Hoewel het hebben van een aapje niet illegaal is, is het onmogelijk om dit dier dezelfde omgeving te bieden als ze in de natuur hebben. Het zijn wilde dieren, die niet als huisdier gehouden moeten worden. Daarbij functioneren ze het beste in een warm en tropisch klimaat.'