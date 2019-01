Chris Brown na ‘verkrachting’ vrijgelaten in Parijs: Die vrouw liegt

Volgens een 25-jarige vrouw zou Brown haar in gezelschap van een van zijn vrienden en een lijfwacht seksueel misbruikt hebben in de nacht van 15 op 16 januari, nadat de twee elkaar daarvoor ontmoet hadden in de club Le Crystal, nabij de Champs-Elysées in Parijs. In het politierapport staat dat de vrouw meeging met Brown naar zijn hotel, het Mandarin Oriental, waar de uiteindelijke verkrachting plaatsvond. Het hotel is een van de duurste hotels in Parijs.

Brown ontkende de aantijgingen in alle toonaarden. Zijn advocaat dreigde een aanklacht in te dienen tegen het vermeende slachtoffer wegens laster. De zangergaf gisteravond via Instagram voor het eerst een reactie. ,,Ik wil heel duidelijk maken dat dit niet klopt en gewoon pure onzin is”, schrijft de zanger in een bijschrift bij een afbeelding waarin de tekst ‘This bitch lyin’ te lezen is. ,,Nooit. Dit is respectloos naar mijn dochter en familie.” Hij zette ook een aantal screenshots van nieuwsberichten op sociale media. Daarin wordt gesteld dat hij niet meer wordt verdacht.

Brown kwam in het verleden vaker met justitie in aanraking. In 2009 mishandelde hij zijn toenmalig vriendin, popzangeres Rihanna. Dat leverde de zanger destijds een taakstraf op. In 2016 werd Brown in Los Angeles gearresteerd omdat hij een vrouw met een vuurwapen zou hebben bedreigd. Beide arrestaties werden breed uitgemeten in de media. Bij de laatste gaf Brown zich pas na een omsingeling van 14 uur over.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@chrisbrownofficial) op 22 Jan 2019 om 12:26 PST