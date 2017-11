Chris Hemsworth wilde niet naakt voor Thor

video Cassidy Roeks: Deze The Voice-auditie had ik absoluut niet willen neerzetten

9:12 Zangeres Cassidy Roeks (21) heeft gisteravond laat na haar verprutste auditie in The Voice of Holland van zich laten horen. De blondine auditeerde onder het toeziend oog van haar toenmalige vriend zanger Thomas Berge (27) met het nummer Edge of Glory, maar wist de jury niet te overtuigen. ,,Eerlijk is eerlijk, het was absoluut niet de auditie die ik graag had willen of kunnen neerzetten'', blikt ze terug.