Chris Pratt op knieën voor Katherine Schwarzenegger

Kees Tol nieuwe presenta­tor van De Ochtend Show to go

9:48 De Ochtend Show to go, het live ochtendprogramma van deze site, is vandaag te zien met Thijs Zonneveld over het afgelopen sportweekend en theatermakers Lize en Anne Oldenhermanns over hun voorstelling Unsexed. Later deze week maakt Kees Tol zijn opwachting. De Volendammer voegt zich vanaf vrijdag bij het presentatieteam van het ochtendprogramma.