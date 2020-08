Chrissy Teigen al zwanger tijdens operatie: ‘De test was negatief’

Nadat bekend werd dat Chrissy Teigen een derde kindje verwacht, vroeg een fan zich wat dingen af op sociale media. ‘Voordat ik vorig jaar m’n borsten liet verkleinen, deden ze een zwangerschapstest’, schrijft de vrouw. ‘Was ze zwanger toen ze in juni haar operatie had? Ik heb het gevoel dat ze - gezien haar buikje - daarvoor al zwanger moest zijn, maar ik kan fout zijn. Ik ben in de war.’ Het bericht kwam Chrissy zelf onder ogen, die antwoordde: ‘Oh, dat is nogal een verhaal. Ik deed de zwangerschapstest die je standaard voor een operatie moet doen. Volgens de test was ik niet zwanger. Maar dat was ik wel. Want een paar weken na de operatie deed ik opnieuw een test.’



Het model legt uit dat ze al jarenlang zowat elke maand een zwangerschapstest doet, omdat ze zoveel problemen heeft om zwanger te worden: ‘Ik bad dat ik ooit een positief resultaat zou zien. Maar het was allemaal ‘wishful thinking’. Dus op de dag waarop John’s album uitkwam, staat hij op om drie uur ’s morgens om naar ‘Good Morning America’ te gaan. Ik werd samen met hem wakker en zei: ‘Man, ik moet mijn maandelijkse test doen, enkel en alleen om teleurgesteld te worden.’ Maar ik was niet teleurgesteld. In plaats daarvan was ik verschrikkelijk bang. Ik was er vrij zeker van dat je je borstimplantaten niet zou moeten laten verwijderen wanneer je zwanger bent.’



Chrissy vreesde dan ook dat de operatie haar baby schade had toegebracht. ‘We zijn doodsbang naar elke afspraak gegaan. Zelfs zonder de operatie, had ik nooit gedacht dat ik op natuurlijke wijze zwanger zou kunnen worden. Dus de kans (dat het goed zou gaan, red.) leek niet echt in m’n voordeel uit te draaien. Maar wat ze zo vaak zeggen, kan waar zijn: ‘Wanneer je stopt met proberen, vindt het leven wel een manier om je te verrassen.’ Om samen te vatten, mijn borsten doen pijn’, grapt Chrissy.



Chrissy en John hebben al twee kinderen, Luna en Miles, die met IVF werden verwekt.