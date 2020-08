Chrissy Teigen en John Legend verwachten derde kindje

In de clip van het nummer, waarin de zanger zijn liefde voor de 34-jarige Chrissy bezingt, is aan het slot duidelijk een beginnend babybuikje bij het model te zien. Terwijl het koppel met hun kinderen op het strand staat, zoomt de camera in op Chrissy's buik, die ze liefdevol vasthoudt. Ze lieten voorafgaand aan de clip al weten dat er een ‘mooie verrassing’ aan zat te komen. Even later postte Chrissy op Twitter nog eens een korte video waarin ze trots haar derde babybuik toont.