Chrissy Teigen woedend over Epstein-insinuaties

Epstein werd onder meer verdacht van pedofilie. Hij beroofde zichzelf in een New Yorkse cel van het leven.

Een volger van Teigen merkte op 'dat ze wel erg enthousiast aan het deleten was'; iets wat het model in het verkeerde keelgat schoot. ,,Ik heb zojuist 60.000 tweets verwijderd, omdat ik helemaal klaar ben dit gezeik. Ik kan die bullshit van jullie idioten niet meer aan. Daarbij maak ik me zorgen om mijn familie. Er worden filmpjes uit het verleden opgerakeld, waarin ik over kinderen spreek. Wat sommige mensen doet denken dat ik iets te maken heb met de Jeffrey Epstein zaak. Dit is gewoon ziek, ronduit ziek," aldus Teigen, die is getrouwd met de zanger John Legend.