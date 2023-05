Christina Applegate wil vanwege MS niet meer voor camera acteren, maar wel met stem

Christina Applegate is klaar met acteren voor de camera, maar staat wel open voor stemacteerwerk om haar brein actief te houden. Dat vertelt de actrice, die kampt met de ziekte MS, in het tijdschrift Vanity Fair .

,,Ik moet er niet aan denken om nu weer de set op te moeten. Dit is een progressieve ziekte, ik weet niet of het nog erger wordt”, zegt de 51-jarige Amerikaanse. ,,Ik kan wel stemacteerwerk doen, want ik moet toch mijn gezin onderhouden en mijn brein laten blijven werken.”

Multiple sclerose (MS) is een chronische aandoening waarbij ontstekingen ontstaan in het centrale zenuwstelsel. Daardoor kunnen de hersenen sommige functies niet goed uitvoeren, met bijvoorbeeld blindheid, extreme moeheid en geheugenproblemen tot gevolg.

Eerder dit jaar liet Applegate zich ook al ontvallen dat ze het op dat moment niet in zich had om ‘twaalf à veertien uur’ per dag op een set te staan, zoals een typische werkdag eruitzag. Ze noemde ook produceerwerk als mogelijkheid. Een awardshow in februari omschreef ze als haar laatste ‘als actrice’.

Vorig jaar werd bekend dat er een animatieserie van de sitcom Married... with children in de maak was, de serie waarin Applegate te zien was als dochter Kelly Bundy. De bedoeling is dat de actrice het stemwerk voor haar personage dan zou oppakken, al is er nog niet heel veel over bekend.

,,Ik kan er niet veel over zeggen, maar wat ik weet is dat wij er alle vier aan verbonden zijn”, zegt ze over haar collega’s Ed O’Neill (Al Bundy), Katey Sagal (Peggy Bundy) en David Faustino (Bud Bundy) uit de serie. ,,Het ligt niet in onze handen, dus we wachten nu gewoon maar af.”