Christina Curry doet oproep na ontdekken tumor: ‘Ga naar een arts als je iets geks voelt’

‘Ze dachten dat ik borstkanker had’, opent Curry vandaag haar epistel op Instagram, om vervolgens uit te leggen dat ze onlangs iets heftigs heeft meegemaakt. Ze schrijft dat ze haar ervaring met de buitenwereld wil delen om nog maar eens duidelijk te maken hoe kostbaar een gezond lichaam is. Curry ontdekte een jaar geleden tijdens het zonnebaden een ‘klein, vreemd bobbeltje’ in haar borst. De realityster raakte volledig in paniek en bracht iedereen op de hoogte van het knobbeltje, maar naar een dokter ging ze niet.



‘Mijn stiefmoeders zus voelde aan het bobbeltje en drong aan op een bezoek aan een arts; zij zijn onlangs hun zus verloren aan borstkanker’, legt Curry uit. ‘Maar wat deed ik? Mijn angst nam de overhand (ik ben bang voor dokters) en ik bleef stilletjes in paniek. Nadat ik een paar serieuze tekens van het universum had ontvangen, verzamelde ik al mijn moed om toch naar een arts te gaan. Maar dat ging fout.’



Curry werd direct doorverwezen naar het ziekenhuis voor een mammografie (een röntgenfoto van de borst) om uitsluitsel te krijgen over het vreemde bobbeltje. ‘Als het niets is, kunnen ze dat op de echo zien’, is wat Curry naar eigen zeggen werd verteld. ‘Maar het enige wat ik te horen kreeg, is dat ik een tumor van een centimeter in mijn borst had.’ Curry voelde de grond onder haar voeten wegzakken toen ze dat nieuws kreeg. ‘Ze staken een paar keer een naald in mijn borst om een ​​monster te nemen en stuurden me daarna naar een borstchirurg’, vervolgt ze.