Chuck Norris klaagt erectiepillenbedrijf aan voor gebruik van zijn foto’s

Opbrengst Serious Request deels naar trainingen op scholen

19:09 De bijna 1,5 miljoen euro die in december werd opgehaald door 3FM Serious Request: The Lifeline 2019 gaat voor een deel naar training aan scholen. Afgelopen jaar stond het evenement in het teken van preventie van mensenhandel en hulp aan de slachtoffers daarvan.