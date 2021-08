Cindy Crawford behoort eindelijk tot ‘de rijksten’, ruim 20 jaar nadat ze stopte als topmodel

In de jaren tachtig en negentig behoorde Crawford - met de kenmerkende moedervlek boven haar lip - tot het selecte clubje supermodellen dat niet voor minder dan 10.000 dollar per dag haar bed uit zou komen, volgens de woorden van haar collega Linda Evangelista. Crawford poseerde voor meer dan duizend tijdschriftcovers, was het gezicht van merken als Revlon en Pepsi en verdiende in de jaren negentig enige tijd zo’n tien miljoen euro per jaar.

Maar toch was dat onvoldoende om terecht te komen in het illustere rijtje met de rijkste self-made women van Amerika, volgens het zakenblad Forbes. Pas dit jaar - 21 jaar nadat ze met ‘pensioen’ ging als fulltime-model - maakt ze haar debuut op de lijst. Hoe? Door het gezicht te worden van haar eigen cosmeticamerk.

Dat blijkt inmiddels een lucratievere business. En anders dan wanneer ze ‘in dienst’ is bij een merk, kan ze er niet uitgeknikkerd worden omdat ze ‘te oud’ zou zijn, zoals haar in 2000 met Revlon overkwam. ,,Ik wilde het heft in eigen hand nemen”, zegt Crawford in een e-mail aan Forbes.



Ze startte samen met haar dermatoloog in 2004 haar eigen lijn in antirimpelcrème en aanverwante producten onder de naam Meaningful Beauty. Dat merk is nu, na jaren van geduldig op tv verschijnen met zogeheten ‘infomercials’(informatieve reclames, zoals die van Tell Sell), uitgegroeid tot een merk van betekenis, met een winst van 85 miljoen euro per jaar.

Daarmee heeft Crawford, die de helft van het bedrijf bezit, inmiddels een fortuin van 192 miljoen euro vergaard. Nét genoeg voor de laatste plek in de lijst van Forbes. Ze pakte het compleet anders aan dan de beauty-influencers van nu, zoals Kylie Jenner en Rihanna, beiden goed voor een fortuin dat vele malen groter is dan dat van Crawford. Zij gebruiken sociale media om hun producten aan te prijzen, iets wat Crawford (5,4 miljoen volgers op Instagram) inmiddels ook doet.

Het succes lijkt voorlopig nog niet ten einde: twee maanden geleden bracht ze de haarlijn Meaningful Beauty hair care op de markt. Crawford: ‘Nog steeds maakt mijn hart een sprongetje als een vrouw in de supermarkt of op het vliegveld me aanspreekt en zegt dat ze van Meaningful Beauty houdt.’

