Cindy Crawford en zoon Presley in Super Bowl frisdrankcommercial

Muzieklegende Eric Clapton stokdoof 'maar gelukkig doen handen het nog'

7:41 Eric Clapton heeft in een interview met BBC Radio 2 toegegeven dat hij doof aan het worden is. De 72-jarige muzieklegende kampt al een poosje met gehoorproblemen, maar is geenszins van plan om te stoppen met het maken van muziek. Ook wil hij gewoon blijven optreden.