Claudia de Breij denkt dat laatste oudejaarsconference van Youp niet doorgaat

,,Ik vind Youp geen man om in een voor een derde gevulde zaal of lege schouwburg te gaan staan", stelt De Breij vandaag in de podcast De Kleine Remedie. ,,Ik tob daar echt over. Ik zie ons de komende anderhalf jaar eigenlijk niet ons leuke beroep uitoefenen." De cabaretière denkt op z'n vroegst in het najaar van 2021 pas weer op het toneel te staan.



Theaters mogen officieel op 1 juni weer hun deuren openen, maar mogen niet meer dan dertig mensen toelaten. Vrijwel alle grote theaters en producenten hebben al duidelijk gemaakt dat de cultuursector onder die voorwaarden niet kan overleven. Er is veel kritiek in de sector op de houding van het kabinet als het gaat om de problemen van de cultuursector in de coronapandemie. Onder anderen grote producenten als Albert Verlinde en Jon van Eerd uitten felle kritiek op minister Ingrid van Engelshoven.