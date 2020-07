Claudia de Breij en Marco Borsato verdienen eindelijk aan uitvaartmuziek

In de uitvaartwereld is het al decennia onderdeel van discussie. Wie betaalt de componisten, liedjesschrijvers, uitgevers van nummers die tijdens de afscheidsplechtigheden worden gedraaid? Lang deed niemand dat, verschillende organisaties en belanghebbenden konden het niet met elkaar eens worden. Sinds dit jaar is dat veranderd, al komt dat voor sommigen te laat.



Liedjesschrijver Karel Hille (75) heeft misschien nog wel het meest recht om over deze gevoelige kwestie te klagen. De bedenker en schrijver van Mieke Telkamp’s Waarheen, waarvoor procedeerde in de jaren 80 en 90 door tot aan de Hoge Raad om financieel toch een slaatje te slaan uit zijn uitvaarthit. De rechters oordeelden dat auteursrecht niet van kracht was bij uitvaarten en dat Hille dus geen cent zou krijgen van die duizenden keren dat zijn lied was gespeeld bij afscheidsceremonies.