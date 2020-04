Clooneys schenken ruim miljoen voor coronahulp

De mensenrechtenactiviste en de Hollywoodacteur geven drie Amerikaanse organisaties een kwart miljoen. Twee daarvan helpen mensen in het vakgebied van de acteur die zijn getroffen door de uitbraak van corona: het noodfonds van vakbond SAG-AFTRA en The Motion Picture and Television Fund. Ook hebben de Clooneys 250.000 dollar gestort in het calamiteitenfonds dat de burgemeester van Los Angeles heeft opgezet voor onder meer kinderopvang voor zorgverleners en hulp aan daklozen in de stad.