Coen & Sander de lucht in: 'Dit is nog nooit gedaan'

De Coen & Sander Show gaat letterlijk de lucht in. Hoe eng?



Coen Swijnenberg: ,,Yes, On Air, en het wordt superspannend. We hebben al aardig wat afgestreept van onze bucketlist, maar dit is écht vet. Dit is nog nooit eerder gedaan. Er is een studio in de mand ingebouwd, er zijn straalverbindingen, livecamera’s, er hangt een aggregaat onder de ballon. Technisch een enorme uitdaging.”

Een hoogstandje dus…

,,Dat kun je wel zeggen. Alles moet kloppen. Het is de grootste ballon van Europa, daar kunnen 21 man in, maar om een voorbeeldje te geven: bij het landen moet de mand –met die studio erin- natuurlijk niet omvallen.”

Had de timing niet beter gekund? De herfst is net begonnen. En hoe!

,,Ik snap het, het is einde van het luchtballonseizoen, maar september is het begin van het radioseizoen. En het was afgelopen weekend inderdaad onstuimig weer, maar de komende dagen ziet het er beter uit. Het is de bedoeling dat we de avond van te voren horen of we de kans groot is dat we kunnen varen, de ochtend erna een go krijgen en dan afreizen naar het oosten van het land om dan ’s middags onze show te kunnen toen vanuit de lucht. Ik denk dat we dan zo’n anderhalf uur varen en waar we landen weet ik ook niet. We zijn afhankelijk van de wind.”

Volledig scherm Coen & Sander eerder in de Johan Cruijff Arena © Bart Heemskerk

Wie heeft dit ballonnetje opgelaten?

,,Een aantal luisteraars. Toen we een jaar geleden met die bucketlist begonnen, kregen we meteen al appjes met ideeën over een ballonvaart. Ik was enorm enthousiast, want ik hou van vliegen. Maar we schoven het idee eigenlijk meteen aan de kant, want niet voor niets is het nog nooit gedaan. Het was zo moeilijk om het voor elkaar te krijgen.”



In hoeverre stijgen jullie tot grote hoogten?

,,Dat doen we natuurlijk iedere middag al, haha. Maar serieus, we gaat tot ongeveer 800 meter hoog. Het grappige: die gasbrander onder de ballon maakt zo’n ontzettende herrie. Dus praten we pas als we gaan dalen, draaien dan een plaat als de ballon weer omhoog moet. Zo jojoën we Nederland over.”

Stel dat het onstuimige weer aanhoudt. Dan val je toch door de mand?

,,Als er de komende twee weken geen enkele dag is waarop we kunnen varen, dan hebben we een lelijk probleem. Dan schakelen we over naar plan B dat er… ehh... nog niet is. Ach, het is een risicootje, maar het wordt wel een van de…”

... hoogtepunten?

,,Zeker. De kers op de taart van onze bucketlist. Waarmee we overigens zeker nog niet willen stoppen.”

Wat is het radio maken veranderd hè. DJ’s kunnen niet meer zonder al die gekkigheid. Waar is de romantiek gebleven?