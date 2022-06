Coen & Sander moeten stoppen met dagelijkse show: 'Die mededeling was pittig'

Ze zitten er in deze zomerse week letterlijk luchtig bij in een van de kamers van werkgever Talpa. Coen Swijnenberg (42) in zalmroze short en overhemd met opgestroopte mouwen, Sander Lantinga (45) in korte broek van tijgerprint en Charlie Brown-T-shirt. Luchtig is het gesprek somtijds allerminst.