Coen Swijnenberg keert volgende week voorzichtig terug in Coen & Sander Show

Een half jaar geleden kondigde Swijnenberg aan toe te zijn aan wat rust. Waar het in eerste instantie nog onduidelijk was waar de radio-dj mee kampte, werd later duidelijk dat het om een burn-out ging. Vandaag vertelde Swijnenberg, die voor de gelegenheid ook weer in de studio bij zijn maatje Sander Lantinga was, over die lastige periode. ,,Ik voelde me al een tijdje niet goed, maar ik dacht: dat hebben we allemaal wel eens. Ik slaap er een nachtje goed over, maak wat wandelingen op het strand, maar het gevoel ging eigenlijk niet weg.”



Swijnenberg merkte dat hij de controle over zichzelf verloor. ,,Alles ging moeizaam. Ik haalde er niet meer uit wat ik er normaal uithaalde en ik ging maar door en door.” Er waren zelfs dagen bij dat hij met de gordijnen dicht huilend op de bank zat. ,,Dan werd ik wakker en wist ik niet hoe ik de dag moest doorkomen. En weet je? Ik had zelfs geen zin meer om te snoepen. Dan weet je hoe erg het is!”



De dag dat hij zijn collega’s vertelde dat hij het niet meer trok, staat nog in zijn geheugen gegrift. ,,Ik was van plan om naar de studio te rijden, maar het ging niet. Mijn lijf trok aan de noodrem. Ik stond aan de grond genageld en kon geen kant meer op”, aldus Swijnenberg.