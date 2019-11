Coen Swijnenberg laat na weken stilte van zich horen

De 39-jarige dj, die in Utrecht samenwoont met zijn vriendin Lotte, is uitgeput en heeft rust nodig, zo twittert hij. ,,De batterij is leeg en mijn lijf heeft flink aan de noodrem getrokken. Al wil ik nog zo graag, het gaat simpelweg even niet. Ik moet dat serieus nemen en me erbij neerleggen dat het herstel tijd nodig heeft. Hoe moeilijk het ook is om nu niet radio te kunnen maken.’’