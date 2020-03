Collega's rouwen om countryzanger Kenny Rogers

Kanye onder vuur na gelekt telefoonge­sprek met Taylor Swift

16:06 De langlopende ruzie tussen Kanye West en Taylor Swift is opnieuw opgelaaid. Op social media is het volledige telefoongesprek gelekt waarvan Kim Kardashian eerder fragmenten had gedeeld. Uit de nieuwe opname blijkt dat Taylor helemaal niet op de hoogte was dat de rapper haar een bitch zou noemen op zijn single Famous (2016), iets wat het eerdere clipje wel deed vermoeden. Kanye krijgt het op Twitter flink te verduren.