Collega's Spacey: Hij was de persoon om te ontwijken

Kevin Spacey ligt onder vuur nu hij uit de kast is gekomen. Dat hij nu ineens open is over zijn homoseksualiteit wordt gezien als afleidingsmanoeuvre, nadat hij was beschuldigd van een verleidingspoging van een 14-jarige jongen.

Veertien jaar was hij nog maar, toen Anthony Rapp werd uitgenodigd in het huis van de toen 26-jarige Broadway-acteur Kevin Spacey. Dat was niet gek, als jonge acteur was Rapp al zeer zelfstandig. Soms ging zijn moeder mee naar feestjes en etentjes, maar hij ging ook vaak alleen.

Wat deze avond in 1986 in een New Yorks appartement anders dan anders maakte, was dat hij op een gegeven moment alleen overbleef met Kevin Spacey. Die stond ineens in de deuropening, dronken, met heel andere ideeën dan zijn 14-jarige gast. ,,Hij tilde me op, legde me op bed en klom boven op me", vertelt de nu 46-jarige Star Trek: Discovery-acteur in een interview dat gisterochtend vroeg op de website BuzzFeed verscheen. ,,Hij probeerde me te verleiden. Ik weet niet of ik toen zo’n woord zou gebruiken, maar het was me duidelijk dat hij iets seksueels van me wilde.’’

Quote Hij probeerde me te verleiden Anthony Rapp

Hij wist onder Spacey uit te komen en nam de benen. ,,Hoe ouder ik word, hoe gelukkiger ik ben dat er verder niets is gebeurd. Maar ik heb ook steeds meer ongeloof. Hoe kun je zoiets een 14-jarige aandoen?’’

Statement

Kort na het relaas van Rapp verscheen, gaf Spacey (58) een statement af op Twitter. Dat hij meer dan verschrikt is, en zich het voorval van 30 jaar geleden niet kan herinneren. ,,Maar als ik mij heb gedragen zoals hij beschrijft, dan ben ik hem oprechte excuses verschuldigd voor dit totaal ongepaste, dronken gedrag'', liet de tweevoudig Oscar-winnaar weten.

Quote Ik kies er nu voor om te leven als een homoseksuele man Kevin Spacey In datzelfde bericht nam hij de gelegenheid om zich voor het eerst in het openbaar over zijn seksuele geaardheid uit te laten. Het verhaal van Rapp heeft hem daartoe aangemoedigd, zei hij. ,,Ik weet dat er verhalen over mij gaan. Zoals mijn naasten weten, heb ik met zowel mannen en vrouwen relaties gehad. Ik kies er nu voor om te leven als een homoseksuele man. Ik wil hier eerlijk en open mee omgaan en dat begint ermee dat ik mijn eigen gedrag tegen het licht houd.’’

Juist dat tweede deel van zijn reactie valt verkeerd. Niet zozeer omdat de House of Cards-ster homo blijkt, maar omdat hij dat lijkt te gebruiken als afleidingsmanoeuvre. Actrice Rose McGowan, een van de actrices die het seksschandaal rond Harvey Weinstein aanzwengelde, twitterde een oproep aan de media om de focus op het slachtoffer te houden. Will&Grace-ster Debra Messing twitterde aan Rapp dat ze hem heel dapper vindt en dat haar hart brak om die 14-jarige jongen. Sherlock-actrice Louise Brealey noemt de reactie van Spacey ‘adembenemend arrogant’. Acteur Billy Eichner laat weten: ,,Kevin Spacey heeft zojuist iets uitgevonden dat nog niet eerder bestond: een slecht moment om uit de kast te komen.’’

Er waren namelijk talloze andere, logische momenten om uit de kast te komen. In 1997 al schreef tijdschrift Esquire in een profiel dat Spacey ‘een geheim’ heeft en suggereerde het blad dat hij op mannen valt. In de jaren daarna verschenen in tabloids korrelige foto’s van Spacey die intiem was met een man. Maar in interviews ontweek de acteur vragen daarover. Het was zijn privéleven en niemand ging dat wat aan.

Sauna

Op internet gingen de afgelopen jaren ook verhalen dat hij er vrij agressieve seksuele manieren op na zou houden. De website Gawker verzamelde in 2015 verhalen over Spacey nadat een lezer deelde hoe hij eind jaren negentig in een sauna drie keer ‘per ongeluk’ werd aangeraakt door de acteur terwijl die met zijn handdoek in zijn kruis wreef. Zo vertelde een uitsmijter van een club in Hollywood dat hij in 2003 of 2004 door Spacey werd verzocht om een 19-jarige jongen binnen te laten – 21 was de minimumleeftijd – en hij hen later in een compromitterende pose zag.

Quote Ik was fan van hem, tot hij een vriend van mij aanrandde Heather Unruh

Nu Spacey onder vuur ligt, komen er nog meer verhalen los. Mensen die met hem op filmsets werkten, vertelden gisteren aan de Britse krant The Daily Mail dat hij ‘de persoon was om te ontwijken’, omdat hij oneerbare voorstellen zou doen en met name jonge mannen te pas en te onpas zou aanraken en strelen.