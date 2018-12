College Tour keert terug, maar zonder Twan Huys

video Nederland blijft massaal smullen van Heel Holland bakt

8:59 Bakfanaten in Nederland zaten gisteravond weer massaal aan de buis gekluisterd voor de Omroep Max-kijkcijferhit Heel Holland bakt. De start van het zesde seizoen trok 3.300.000 kijkers en was met die topscore het best bekeken programma van de zondag.